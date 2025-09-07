На Украине назвали важное изменение в российской армии

Россия постоянно модернизирует, совершенствует свое ракетное вооружение и БПЛА, чтобы наносить все более мощные комбинированные удары по территории Украины, рассказал журналистам замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет «Газета.Ru».

По его словам, специалисты фиксируют модернизацию, совершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем со стороны РФ по результатам нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры.

В дальнейшем, Россия будет наносить комбинированные удары, в том числе с БПЛА, а также крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, предположил Скибицкий. Он добавил, что ВС РФ могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты.

«Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Второе — это применение модернизированного вооружения», — разъяснил замглавы ГУР.

Ранее обозреватель The Telegraph Верити Боуман сообщила, что Россия применяет на Украине тактику «тройного удушения».

"Герани" уничтожили ключевой завод Украины

По ее данным, тактика российских войск объединяет в себе три элемента: наземные штурмы изматывают ВСУ, атаки дронов ограничивают мобильность украинских войск, а удары планирующих авиабомб разрушают укрепления.