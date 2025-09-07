На Украине назвали важное изменение в российской армии

На Украине признали, что Россия постоянно модернизирует ракеты и дроны

Илья Родин

Россия постоянно модернизирует, совершенствует свое ракетное вооружение и БПЛА, чтобы наносить все более мощные комбинированные удары по территории Украины, рассказал журналистам замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет «Газета.Ru».

© РИА Новости

По его словам, специалисты фиксируют модернизацию, совершенствование ракетного вооружения, беспилотных летательных систем со стороны РФ по результатам нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры.

В дальнейшем, Россия будет наносить комбинированные удары, в том числе с БПЛА, а также крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, предположил Скибицкий. Он добавил, что ВС РФ могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты.

«Но что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Второе — это применение модернизированного вооружения», — разъяснил замглавы ГУР.

Ранее обозреватель The Telegraph Верити Боуман сообщила, что Россия применяет на Украине тактику «тройного удушения».

"Герани" уничтожили ключевой завод Украины

По ее данным, тактика российских войск объединяет в себе три элемента: наземные штурмы изматывают ВСУ, атаки дронов ограничивают мобильность украинских войск, а удары планирующих авиабомб разрушают укрепления.