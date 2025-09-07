Стали известны точки запуска украинских дронов по Краснодару и Воронежу

ВСУ атаковали Краснодар и Воронеж, запуская дроны из близлежащих районов и изменив тактику. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, пишет «АиФ».

Эксперт уверен, что минувшей ночью ВСУ запускали дроны из районов, расположенных рядом с российскими городами.

«То есть, речь идет о районе Одессы, откуда они летят, огибают Черное море и атакуют Краснодарский край и Краснодар. На Воронеж они могут лететь напрямую», — сказал Кондратьев.

Он обратил внимание на новую тактику, которую принялся использовать Киев, организуя налеты беспилотников. Массовых атак больше нет, вместо этого сделана «ставка на увеличение качества тактических приемов».

Ночью 7 сентября расчеты российской ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, в Краснодарском крае сбили 21 дрон, в Воронежской области —13.