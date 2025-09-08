Появилось видео массированного удара российских войск по Трипольской ТЭС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по энергетической системе Украины. Об этом сообщило министерство энергетики республики на своей странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации на Киевской области», — сказано в публикации.

По словам представителей ведомства, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что в области и некоторых районах города начались проблемы с электроснабжением.