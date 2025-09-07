Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

По ее мнению, Кремль систематически игнорирует дипломатические пути решения конфликта и проявляет неуважение к нормам международного права. Фон дер Ляйен заверила, что Европа продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине.

– Мы наращиваем военный потенциал Украины, разрабатываем устойчивые механизмы обеспечения безопасности и расширяем санкционные меры для усиления давления на Российскую Федерацию, – заявила глава Еврокомиссии.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил над сбоем на самолете главы ЕК фон дер Ляйен.

До этого сообщалось, что самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил посадку без использования GPS.