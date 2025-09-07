По территории «Запорожского абразивного комбината» был нанесён точный удар ударными беспилотниками «Герань-2». По данным источников, зафиксировано не менее пяти попаданий, которые привели к прямому поражению цеха №2 и спровоцировали возгорание в трёхэтажном административно-лабораторном корпусе предприятия.

Как пишет тг-канал «Донбасский партизан», комбинат играет ключевую роль в обеспечении металлургической, тяжёлой машиностроительной и оборонной промышленности Украины абразивными материалами. На комбинате производились различные абразивные материалы и инструменты, которые использовались в металлургии, машиностроении и для военной промышленности. Среди них — шлифовальные и полировальные круги, а также специальные приспособления для обработки стволов артиллерийских орудий, броневых деталей и деталей двигателей.

Особое значение имел цех №2, где готовили смеси, прессовали заготовки, обжигали материалы и проверяли качество готовой продукции. Именно здесь создавались точные инструменты, необходимые для работы в оборонной сфере.

В результате атаки серьёзно пострадало оборудование и производственные линии: разрушены прессы, камеры обжига, проверочные стенды и лаборатории. Сгорели склады с материалами, что делает невозможным быстрое восстановление производства. Административный корпус также получил серьёзные повреждения: пострадали лаборатории, серверная и офисная техника, что прервало контроль над всем производственным процессом.

Эксперты отмечают, что уничтожение технологической базы «Запорожского абразивного комбината» наносит стратегический удар по промышленному потенциалу Украины. Цепочка поставок для нужд оборонной промышленности прервана, производственные мощности утрачены, а восстановление оборудования займёт не менее двух-трёх месяцев.

Кроме того, 5 сентября ВС РФ ударили по другому промышленному узлу Незалежной – комбинату «Салют» в Днепропетровске. Предприятие атаковали около 15 «Гераней», что стало гарантией его поражения и уничтожения функционала.

Хотя «Комбинат Салют» официально числился как предприятие продовольственного резерва, на самом деле он работал как скрытый центр для хранения и распределения различных материалов. Здесь имелись железнодорожные пути для приёма и перегрузки грузов, склады с охлаждаемыми помещениями, система энергоснабжения с резервными генераторами и участки для подготовки и сборки техники и комплектующих.

Главная задача комбината заключалась в хранении и подготовке к отправке в войска компонентов для дронов, морских систем, батарей, электроники и химических веществ, которые требовали определённой температуры и влажности для сохранности.