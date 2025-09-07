Информацию о нападениях ВСУ на Ростовскую область до начала СВО прокомментировал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, пишет «АиФ».

Попов подтвердил, что киевские формирования устраивали провокации в приграничных областях России, нагнетая обстановку.

«Со стороны ВСУ активизировались нарушители, шло нагнетание обстановки. Я думаю, что провокация готовилась очень серьезно, профессионально с привлечением западных стран, там поучаствовали и французы, и англичане, и немцы», — сказал Попов.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков сообщил о серии нападений ВСУ на Ростовскую область в феврале 2022 года.

ВСУ атаковали Белгородскую область более сотни раз за сутки

Так, 19 февраля 2022 года формирования Киева дважды из «Градов» обстреляли населенные пункты в Ростовской области, 21 февраля был обстрелян и разрушен пограничный пост ФСБ России. В тот же день украинские боевики на бронетехнике вторглись в Ростовскую область и вступили в бой с нашими военными.

Кобяков добавил, что данные факты «старательно скрывает Запад».