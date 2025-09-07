Названа самая необычная атака ВС России по украинской инфраструктуре

Удар беспилотника «Герань» по Крюковскому мосту в Кременчуге стал самой необычной атакой по украинской инфраструктуре за последнее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что Крюковский мост связывает два берега Днепра: на правом расположены узловая железнодорожная станция и несколько заводов, в том числе сталелитейный и вагоностроительный, а на левом — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Канал предположил, что удар был нанесен для ограничения снабжения военных.

«В случае обрушения моста это могло бы привести к дефициту ресурсов на определенных направлениях. Однако этого не произошло», — пишут авторы «Военной хроники».

Однако, как отмечается, Вооруженные силы России достигли промежуточной цели: мост на несколько дней будет закрыт на ремонт.

Россия выпустила по Украине рекордное число дронов и ракет

Ранее на Украине сообщили, что в ночь на воскресенье, 7 сентября, Российская армия выпустила по Украине рекордные 818 дронов и ракет. Повреждения получило в том числе здание кабинета министров Украины в Киеве.