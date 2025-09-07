ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на Волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа «Дозор» из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили американские инструкторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что подготовку подразделения осуществляли инструкторы из Соединенных Штатов еще до начала специальной военной операции. По словам собеседника агентства, с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников. По ее словам, многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в боевых действиях.