Сальдо: ВСУ выстроили в Херсонской области вторую линию обороны

RT на русском

Украинские войска выстроили на подконтрольной им правобережной части Херсонской области вторую линию обороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Сальдо: ВСУ выстроили в Херсонской области вторую линию обороны
© Global Look Press

При этом он подчеркнул, что сам Херсон укреплён слабо.

«Выше Херсона по течению Днепра — в районе Клапаёв, Музыковки и до Дарьевки —противник создал вторую линию обороны. Сам Херсон укреплён слабо — ВСУ надеются спрятаться за жилой застройкой и гражданскими», — цитирует главу региона РИА Новости.

Ранее он заявил об отсутствии у ВСУ устойчивых позиций у Антоновского моста.

Также, по его словам, ВСУ обстреливают Херсон и затем обвиняют в этом Россию.