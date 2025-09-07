Сальдо: ВСУ выстроили в Херсонской области вторую линию обороны

Украинские войска выстроили на подконтрольной им правобережной части Херсонской области вторую линию обороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

При этом он подчеркнул, что сам Херсон укреплён слабо.

«Выше Херсона по течению Днепра — в районе Клапаёв, Музыковки и до Дарьевки —противник создал вторую линию обороны. Сам Херсон укреплён слабо — ВСУ надеются спрятаться за жилой застройкой и гражданскими», — цитирует главу региона РИА Новости.

Ранее он заявил об отсутствии у ВСУ устойчивых позиций у Антоновского моста.

Также, по его словам, ВСУ обстреливают Херсон и затем обвиняют в этом Россию.