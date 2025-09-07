Пропавшего в Латвии канадского военного обнаружили мертвым

Пропавшего в начале сентября в Латвии канадского военного обнаружили мертвым. Об этом сообщило министерство обороны Канады, пишет РИА Новости.

Уорент-офицер Джордж Холь находился в Латвии в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО. В заявлении ведомства отмечается, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военнослужащего.

