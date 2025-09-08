Российский боец с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ
Российский боец 5-й танковой бригады группировки «Восток» с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ — его завалило после ударов дронов. Командиры думали, что он погиб.
Военный рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что вместе с группой отправился на штурм посадок у границы ДНР. По словам военного, им пришлось идти по открытой местности и его засёк вражеский БПЛА.
Бур рассказал, что бросился к пустому деревянному блиндажу, однако дрон залетел туда вместе с ним, после чего следом прилетели ещё БПЛА — и вход полностью засыпало.
Боец откапывался четыре дня. К счастью, его рация уцелела — он смог доложить, что жив.