Российский боец с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

Российский боец 5-й танковой бригады группировки «Восток» с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ — его завалило после ударов дронов. Командиры думали, что он погиб.

Военный рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что вместе с группой отправился на штурм посадок у границы ДНР. По словам военного, им пришлось идти по открытой местности и его засёк вражеский БПЛА.

Бур рассказал, что бросился к пустому деревянному блиндажу, однако дрон залетел туда вместе с ним, после чего следом прилетели ещё БПЛА — и вход полностью засыпало.

Боец откапывался четыре дня. К счастью, его рация уцелела — он смог доложить, что жив.