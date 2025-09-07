ВС РФ выходят из Серебрянки ДНР и закрепляются за пределами села

Российские военные постепенно выходят из Серебрянки ДНР и закрепляются за пределами населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. ВС России выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из соседней Дроновки.

"Касаемо Серебрянки: наши военнослужащие постепенно выходят из населенного пункта и закрепляются в его окрестностях. Также наши военные продолжают выбивать противника из Дроновки", — рассказал он.

29 августа Марочко заявил, что военнослужащие РФ успешно закреплялись в восточной части Константиновки. По его словам, российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

26 августа в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продвинулись в районе Константиновки. По информации ведомства, на данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Юг".