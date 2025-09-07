В Британии хотят размещать нелегалов на бывших военных базах

Правительство Великобритании намерено использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов на время рассмотрения их прошений об убежище. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, реализация этих планов, о которых должно быть официально объявлено в ближайшие недели, возложена на новую главу МВД Шабану Махмуд. Она возглавила ведомство по итогам перестановок в правительстве, проведенных премьер-министром Киром Стармером 5 сентября. Как отмечается в статье, основная цель размещения нелегальных мигрантов на бывших военных базах - уменьшение расходов на содержание нелегалов в отелях, что в последние недели вызывает все больше недовольства у общественности.

Для этих целей правительство предлагает использовать для размещения мигрантов две бывшие военные базы - в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще предыдущим консервативным правительством, но эти планы подверглись жесткой критике правозащитников, которые сравнивали военные бараки с тюрьмами.

Ранее на этой неделе газета The Daily Mail сообщила, что правительство намерено также снять жилье у частных собственников для размещения около 70 тыс. нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на надувных лодках через пролив Ла-Манш. Это, по расчетам властей, обойдется бюджету в разы дешевле нынешней схемы с гостиницами. Тем не менее газета подчеркнула, что съем объектов недвижимости для нелегалов наверняка вызовет недовольство многих жителей королевства, которые сами страдают от нехватки социального жилья.

На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их недостаточно. По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5,4 млрд) в год.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.