Военный призвал США выиграть одну войну

Полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что США сейчас нужно выиграть одну войну — борьбу против преступности внутри страны. Об этом он написал в социальной сети Х.

Таким образом Макгрегор оценил сообщения, что американские военные в Карибском море нанесли удар по судну с наркотиками, которое отплыло из Венесуэлы.

«Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей», — призвал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил слова Рубио насчет удара.