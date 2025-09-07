Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили шесть беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об обнаружении в регионе шести БПЛА. Чиновник рассказал, что дроны ликвидировали. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

"Непосредственная угроза удара БПЛА в Лискинском и Россошанском районах сохраняется", - написал глава области. Он добавил, что режим опасности атаки дронов введен во всем регионе, и призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Накануне в период с 20:00 до 00:00 беспилотники самолетного типа атаковали четыре региона России. Дежурные средства ПВО сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть - над Воронежской и по два - над территорией Крыма и Брянской области. В Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.