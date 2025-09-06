Страна ЕС планирует начать призывать в армию женщин

Латвия намерена начать призыв женщин в армию с 2028 года. Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, подчеркнув необходимость увеличить численность Вооруженных сил страны.

© ТАСС / EPA

По его словам, привлечение женщин поможет укрепить обороноспособность и повысить общую боеготовность армии.

Согласно данным Bloomberg, Латвия планирует увеличить численность вооруженных сил более чем в два раза — с пятнадцати тысяч человек в 2021 году до тридцати одной тысячи к 2028 году.

Экс-министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал граждан создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций. По его словам, нужно разместить «бочку выживания» на расстоянии примерно 10 метров от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам. В нем необходимо разместить длительно хранящиеся продукты, воду, наличные деньги, копии документов и ценные семейные предметы.

Жителям Латвии запретили ходить в лес Селии, который находится вблизи военного полигона Североатлантического альянса. На деревьях в лесу появились предупреждающие знаки с надписью «военный объект», запрещающие передвижение любым способом (как пешком, так и на транспорте), а также фото- и видеосъемку.