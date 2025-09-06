Российские саперы спасли котенка из заминированного украинского блиндажа

Российские саперы эвакуировали котенка, обнаруженного в заминированном украинском блиндаже на оставленной противником позиции. Об этом сообщает военный корреспондент Дмитрий Лесной в своем Telegram-канале.

При осмотре местности военные инженеры нашли полуразрушенное укрепление, вход в который был заминирован. Подобные постройки российские военные сразу подрывают, однако в данном случае сапер услышал изнутри мяуканье котенка и призвал солдат повременить со взрывом.