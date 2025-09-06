Украинских военных этой зимой ждёт сезон страданий. Такое мнение выразил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles.

«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращение огня», — отметил он.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что окончание СВО может обернуться крахом Евросоюза и НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Украина долго не протянет, так как ситуация на фронте и в рядах ВСУ критическая.