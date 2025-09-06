Посол России в ФРГ рассказал о «новом качестве» отношений России и Германии

Если Германия начнет поставлять дальнобойные ракеты Украине, это изменит отношения России и ФРГ. Об этом рассказал российский посол в республике Сергей Нечаев, передает ТАСС.

«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений», — заявил он.

По словам Нечаева, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут управлять системой ракет Taurus. Он отметил, что этой задачей будут заниматься немецкие военнослужащие. «И это будет уже совсем другой подход», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия вправе применить оружие против Германии в случае осуществления поставок дальнобойных немецких ракет Taurus ВСУ.