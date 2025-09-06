В США назвали причину успеха России в конфликте на Украине

Властям России играет на руку отсутствие у США и Европы согласованной стратегии по Украине, пишет газета Wall Street Journal.

Несмотря на санкции Запада, экономика России продемонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах благодаря экспорту энергоносителей и фискальному стимулированию, в то время как имеющиеся трудности не указывают на приближение кризиса, который нанес бы стране урон, заметил автор статьи.

Согласованная американо-европейская стратегия могла бы сократить время, играющее на руку России, и изменить расчеты президента РФ Владимира Путина, уточнил обозреватель.

По его словам, США и Европа не особо желают вводить вторичные санкции против Китая, продолжающего активно покупать российские энергоносители. Это обусловлено тем, добавил он, что Пекин «способен на ответ в любой торговой войне».

По мнению обозревателя, при нынешнем развитии событий российский лидер может выйти победителем.