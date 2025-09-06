ВС РФ поразили блокпост и станцию РЭБ в тылу ВСУ под Херсоном

18-я общевойсковая армия в составе группировки войск "Днепр" поразила блокпост и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в тылу Вооруженных сил Украины в районе Херсона, сообщили ТАСС в 18-й общевойсковой армии.

"В результате воздушной разведки был выявлен блокпост противника в 12 км от берега Днепра под Херсоном, а также станция РЭБ. Точными ударами оба объекта были успешно поражены", - сказали в 18-й общевойсковой армии.

Там уточнили, что станцию РЭБ удалось уничтожить при помощи дрона на оптоволокне.