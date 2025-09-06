Украинский беспилотник дважды ударил по машине электриков в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника дважды атаковали машину бригады электриков в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попал служебный автомобиль, неподалеку от которого электрики ремонтировали ЛЭП. Через некоторое время ВСУ повторно атаковали ту же машину.

«Враг целенаправленно добил подбитую машину электриков повторной атакой», — написал Пухов.

Никто из людей не пострадал.

Глава администрации отметил, что ударами по гражданским объектам ВСУ пытаются посеять панику среди мирных жителей. Он назвал инцидент терроризмом и добавил, что у его исполнителей «нет ни чести, ни человеческого облика, одни лишь инстинкты разрушения».

2 сентября Пухов сообщал, что Энергодар три раза за день подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

31 августа ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара. По словам Пухова, обошлось без пострадавших, возгораний и разрушений. Он назвал атаку по городу накануне Дня знаний «циничным актом, направленным на запугивание граждан».