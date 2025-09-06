Крупнейший авианосец США впервые появился у границ России

Атомный авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США впервые замечен недалеко от российского Мурманска. Об этом пишет телеграм-канал «Военный обозреватель».

© Wikipedia

Канал отмечает, что многоцелевой вертолёт MH-60R Seahawk из состава эскадрильи американского авианосца сейчас действует у северного побережья Норвегии.

На август 2025 года USS Gerald R. Ford является крупнейшим военным кораблем в мире. Его полное водоизмещение — около 98 425 т, длина — 337 м; высота — 76 м. Экипаж составляют 4660 человек. На борту могут разместиться до 90 самолётов и вертолётов.