Путин присвоил двум самоходным артполкам почетные наименования

Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум самоходным артиллерийским полкам. Указы президента официально опубликованы и вступили в действие. Гвардейскими названы 292-й и 944-й самоходные артполки, следует из документов.

© kremlin.ru

В указах главы государства говорится, что подразделения удостоены этого почетного наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава в боевых действиях по защите Родины и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейского 1488-му зенитному ракетному полку. Другим своим указом президент удостоил такого же наименования 227-ю артиллерийскую бригаду.