Спецназ военной разведки группировки войск «Днепр» ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на Антоновском железнодорожном мосту в Херсонской области. Как рассказали РИА Новости бойцы с позывными «Колыван» и «Ровер», уничтоженные диверсанты проходили подготовку под руководством натовских инструкторов.

«Интересно было наблюдать именно сторону противника, их подготовку, поскольку они подготавливаются также европейскими кураторами, инструкторами, и это все было заметно», — сказал «Колыван».

По словам «Ровера», эти диверсанты было вооружены западным оружием.

Командир группы спецназа с позывным «Монгол» рассказал, что вражеская ДРГ плотно закрепилась и заняла позиции в техническом тоннеле моста под железнодорожным полотном, на высоте от 15 до 25 метров над землей. Диверсанты полностью заминировали весь тоннель и подступы к нему.

«Ровер» сообщил, что на мосту оборону держали 12 боевиков ВСУ. Помимо этого, с воздуха их прикрывали беспилотники, минометы и артиллерия.

В результате штурма спецназа противник был полностью уничтожен, при этом российские бойцы во время боя потерь не понесли.