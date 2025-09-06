Фицо высказался об отправке военных на Украину

Братислава в контексте гарантий безопасности не планирует отправлять войска на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Вместе с тем, добавил он, республика готова оказать логистическое содействие, пишет РИА Новости.

По данным агентства, тема отправки военных на Украину является одной из самых обсуждаемых в европейском политическом пространстве.

Ряд стран, в том числе Великобритания, высказывается за эту меру, некоторые государства выступают против, либо заняли выжидательную позицию.

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», — отметил Фицо.

Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ и транзит газа

Глава кабмина уточнил, что республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в итоге будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.