В России представили аналог украинской «Бабы-яги»

Компания «Антигравитация» представила новый беспилотник, который является аналогом украинского гексакоптера «Баба-яга». Об этом представитель компании сообщил ТАСС.

«Это разработанный нами аппарат, изготовлен для сельскохозяйственных задач, но легко адаптируется под иные применения. Это аналог "Бабы-яги". Максимально отечественное производство», — сказал он на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Представитель «Антигравитации» добавил, что на представленном аппарате все элементы, кроме двигателей и аккумуляторов, — отечественного производства. Он подчеркнул, что российские производители уже начали изготовление опытных образцов двигателей и батарей.