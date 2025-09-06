Зеленский назвал число ударов российских войск с начала сентября

С начала сентября российские войска выпустили более 1300 дронов по объектам Украины. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«(...) с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб», — написал он.

По его словам, удары были нанесены по 14 областям Украины. «Взрывы раздавались практически во всех регионах», — уточнил Зеленский.

2 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по порту в Измаиле Одесской области. Отмечается, что этот объект является важным логистическим узлом Украины.

В ночь на 5 сентября российские войска ударили беспилотниками «Герань-2» по государственному предприятию (ГП) «Комбинат Салют» в Днепропетровске. Основным назначением предприятия были хранение и подготовка и передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) компонентов для FPV-дронов.