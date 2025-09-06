В Минобороны рассказали об уничтожении быстроходного катера ВСУ

Российская армия уничтожила быстроходный катер ВСУ на Черном море. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

© Соцсети

Военные опубликовали сводку с данными на 6 сентября 2025 года.

«Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на полигоне Черноморского флота проходят испытания новейшей беспилотной лодки «Ушкуйник» на оптоволоконном управлении.