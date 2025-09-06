Эстония отправила в Польшу военных инструкторов

Эстония отправила подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов в Польшу для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на командира эстонского подразделения капитана Сильвера Кульдкеппа.

© Global look

«В рамках учебной миссии Legio Силы обороны Эстонии отправили подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов численностью до 10 человек в Польшу для обучения украинских солдат», — говорится в публикации.

Отмечается, что с февраля 2022 года инструкторы Эстонии обучили более 2 тысяч украинских военных.

Несколько дней назад стало известно, что Эстония поучаствует в закупке вооружения у США для Украины. Речь идет об участии Таллина в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран — членов НАТО.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL. По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.