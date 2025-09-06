В Пентагоне начали критиковать указ Трампа о «министерстве войны»

Белый дом хочет избежать обращения в конгресс и голосования по поводу переименования Пентагона в министерство войны (военное министерство). Военные чиновники тем временем жалуются, что ребрендинг станет «титанической задачей», придется потратить миллиарды долларов, сообщает Politico.

Администрация Трампа планирует изменить название Министерства обороны на Department of War (министерство войны, военное министерство). Накануне Трамп подписал соответствующий указ.

«Мы знаем, как провести ребрендинг, не устраивая сумасшедшую неразбериху», — сказал Трамп в пятницу в ответ на вопросы о потенциальной стоимости этого шага.

Президент отметил, что не уверен, нужно ли ему одобрение Конгресса для изменения названия, но будет настаивать на своем.

«Официальное изменение названия, скорее всего, потребует акта Конгресса, хотя человек, знакомый с ходом обсуждений, сказал, что Белый дом ищет способы избежать голосования в Конгрессе», — пишет Politico.

Белый дом сообщил в информационном бюллетене, что указ Трампа уполномочивает министра обороны Пита Хегсета называть себя «военным министром» во всех официальных сообщениях.

Сам Хегсет сказал, что это решение «задаст тон для страны» и придаст военного духа армии.

Пентагон откажется от борьбы с Россией и КНР ради решения внутренних проблем США

Однако анонимный представитель Министерства обороны, попросивший называть его «чиновником министерства войны», сказал, что ребрендинг обойдется недешево.

«Я вижу миллион мелких головных болей и неприятностей, если это действительно произойдет», — сказал он.

В Пентагоне жалуются, что детали указа Трампа все еще неясны. Возможно, придется изменить печати Министерства обороны на более чем 700 000 объектах в 40 странах и во всех 50 штатах. Кроме того, менять придется массу вещей: от фирменных бланков для шести родов войск и десятков других агентств до салфеток с тиснением в столовых, вышитых пиджаков для чиновников, утвержденных Сенатом, и брелоков и безделушек в магазине Пентагона.

«Изменение направлено исключительно на внутреннюю политическую аудиторию. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на китайские или российские планы. Хуже того, наши враги будут использовать его для того, чтобы изобразить США как поджигателя войны и угрозу международной стабильности». — сказал бывший чиновник министерства обороны.

Другие сотрудники также «выразили разочарование, гнев и откровенное замешательство по поводу косметических изменений, которые могут стоить миллиарды долларов, но мало что сделают для решения самых насущных военных проблем».