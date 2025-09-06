Вооружённые силы Украины с начала проведения специальной военной операции потеряли уже 1,8 млн человек.

С таким заявлением выступил на итоговой пресс-конференции ВЭФ-2025 советник президента России Антон Кобяков.

«ВСУ потеряли 1,8 млн человек личного состава с начала СВО», — приводит его слова aif.ru.

Кобяков отметил, что в среднем в день ВСУ отправляют на убой по 650 человек. Он назвал это настоящим геноцидом народа Украины, совершаемым Киевом «под руководством британских военных специалистов».

Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 370 военных за сутки

Советник российского лидера также указал на невозможность диалога с узурпировавшим власть на Украине Владимиром Зеленским.