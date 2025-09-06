На Украине косвенно подтвердили, что в Киеве в результате удара российских войск ликвидирован главный инженер подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot Денис Сакун. Об этом свидетельствует петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского, в которой родственница военного просит присвоить ему звание героя.

Знакомая Сакуна также написала в социальных сетях, что о работе мужчины знали только его близкие и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По данным украинских СМИ, военный был ликвидирован 20 декабря 2024 года.

В августе сообщалось, что в Сумской области ликвидировали группу 140 центра сил специальных операций (ССО) Украины, предположительно, причастную к атаке на автомобиль Героя России Эседуллы Абачева.

До этого стало известно о ликвидации в Донецкой народной республике рекламного лица батальона ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Ивана Смаглюка. Он принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его ликвидировали 10 августа в Краматорске.