Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

В Белгородской области ВСУ атаковали автобус с пассажирами. Об этом Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинский беспилотник спикировал на служебный автобус и сдетонировал. Это произошло в Валуйском районе.

Известно об одной жертве удара — ей стал водитель. Еще один человек — пассажир — получил осколочные ранения. У него задеты спина, лицо и руки. Его транспортируют в медицинский стационар. Автобус полностью уничтожен.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область. Так, 1 сентября под ударом оказалось село Беленькое Борисовского района – его атаковал беспилотник. Пострадала местная жительница.