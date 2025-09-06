В России показали применяемые в зоне СВО дроны «ОсА»

Линейку FPV-дронов «ОсА», которые способны нести до 10 килограммов боевой нагрузки, впервые показали в ходе Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. Об этом сообщили в Арктическом центре беспилотных систем, передает ТАСС.

«В рамках "Дронницы" впервые показываются квадрокоптеры "ОсА-105" с полезной нагрузкой до 5 килограммов и "ОсА-073" с грузоподъемностью до 2 килограммов. Также мы впервые показываем перспективный октокоптер "ОсА Х", который в ходе испытаний поднимает до 7 килограммов, однако планируемая полезная нагрузка — 10 килограммов», — рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «ОсА-105» применяют на нескольких направлениях СВО и получают положительные отзывы от российских бойцов. Дрон «ОсА-073» сейчас проходит апробацию. Он может выполнять разведывательные задачи, доставлять грузы, и работать в качестве зенитного FPV-дрона. В центре добавили, что в октябре-ноябре может состояться апробация беспилотника «ОсА Х» в зоне СВО. Аппарат способен минировать местность, сбрасывать различные боеприпасы и снабжать подразделения.

Ранее в сентябре стало известно, что российский беспилотник «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта противника. Аппарат может нести три дрона-камикадзе с ретрансляторами.