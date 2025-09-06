Спикер ГУР Украины Юсов: конфликт может закончиться уже в 2025 году
Конфликт на Украине может закончиться уже в 2025 году, если на Россиб будет оказано давление.
Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает украинский телеканал ТСН.
«Может война закончиться в этом году? Может», — отметил он.
По словам Юсова, для этого должно «совпасть много факторов». Речь идет об усилении санкционного давления на Россию, укреплении ВСУ и экономической помощи Киеву со стороны Запада, считает он.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины.
Трамп добавил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе. По его словам, это связано с тем, что европейцы «хотят быть первыми».