На Украине назвали возможный срок завершения конфликта

Конфликт на Украине может закончиться уже в 2025 году, если на Россиб будет оказано давление.

Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает украинский телеканал ТСН.

«Может война закончиться в этом году? Может», — отметил он.

По словам Юсова, для этого должно «совпасть много факторов». Речь идет об усилении санкционного давления на Россию, укреплении ВСУ и экономической помощи Киеву со стороны Запада, считает он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины.

Трамп добавил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе. По его словам, это связано с тем, что европейцы «хотят быть первыми».