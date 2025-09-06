За прошедшие сутки военнослужащие России поразили 36 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию начальников пресс-центров российских группировок войск.

Так, по информации начальника пресс-центра группировки войск «Север», военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России за сутки поразили танковую, три механизированных, десантно-штурмовую и двух мотопехотных бригад ВСУ. Также российские войска нанесли удары по позициям бригады территориальной обороны. Украинские войска располагались в районе населенных пунктов Павловка, Могрица, Юнаковка, Мирополье, Кияницы, Пролетарский и Амбарный Сумской области.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что бойцы группировки нанесли удары по живой силе и технике механизированной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ. По его сведениям, украинские военные располагались в районах населенных пунктов Купянск, Яровой, Сеньков и Кировск.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1,4 тыс. солдат в зоне СВО

Глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил о поражении четырех механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Северска, Плещеевки, Константиновки, Ильиновки и Степановки. При этом бойцы группировки «Восток» ударили по двум механизированным бригадам, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны ВСУ. Бойцы украинской армии были размещены в районах Успеновки, Ивановки, Новопавловки.

«Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады территориальной обороны и трех бригад Национальной гвардии Украины в районах Грузского, Родинского, Красноармейска и Димитрова», — сказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» подчеркнул, что военные ВС России поразили механизированную бригаду, бригаду береговой обороны украинских войск, а также бригаду теробороны. Боевую задачу выполнеили в районах неселенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Токаревка и Антоновка.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки.