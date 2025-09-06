Подразделения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции за минувшие сутки ликвидировали до 1390 украинских военнослужащих. Соответствующая информация была распространена представителями пресс-служб группировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальников пресс-центров группировок войск.

© Газета.Ru

По данным начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ее ответственности составили 435 военнослужащих. В районе действия группировки «Запад» ВСУ потеряли 255 военнослужащих, а в зоне «Южной» — свыше 260.

Руководитель пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что ее силы поразили более 175 украинских военных и уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink. Представители пресс-центров группировок «Днепр» и «Восток» уточнили, что потери ВСУ составили около 55 и 210 человек соответственно.

Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 370 военных за сутки

2 сентября представитель российских силовых структур сообщил агентству ТАСС, что в Сумской области Украины пропали без вести почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его словам, такую цифру приводят родственники бойцов из бригады. Родные военных проанализировали сообщения в тематических группах по поиску пропавших без вести.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.