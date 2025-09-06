Военный эксперт заявил о формировании огневого кармана для ВСУ в ДНР

В настоящее время российские войска формируют огневой карман для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в городе Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«У нас серьезные успехи северо-восточней населенного пункта [Константиновка] — в районе населенного пункта Часов Яр. Также у нас со Степановки идет планомерное продвижение. В целом уже можно говорить, что формируется своеобразный огневой карман, в котором в ближайшее время окажется украинская группировка», — сказал эксперт.

29 августа Марочко заявил, что военнослужащие РФ успешно закреплялись в восточной части Константиновки. По его словам, российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

Марочко: ВС России заняли новые рубежи в Среднем и продвинулись у Зелёной Долины

26 августа в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ продвинулись в районе Константиновки. По информации ведомства, на данном участке фронта работают подразделения группировки войск «Юг».

