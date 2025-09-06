Трамп приказал сбивать истребители Венесуэлы при угрозе США

Американский президент Дональд Трамп дал приказ сбивать истребители Военно-Воздушных сил (ВВС) Венесуэлы в случае, если они начнут представлять угрозу для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом глава Белого дома заявил на очередной встрече с журналистами.

Журналисты задали политику вопрос о том, что должно произойти в ситуации, при которой военные самолеты Венесуэлы станут создавать помехи ВМС США в регионе. Трамп же ответил, что в этом случае «у них будут проблемы». В своей речи он обратился к руководителю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну, уточнив, что военные могут действовать по своему усмотрению, если венесуэльская авиация создаст какие-либо угрозы.

Кроме того, президент США подчеркнул, что истребители будут сбиты, если поставят американцев в опасное положение.

Венесуэла усиливает боеготовность армии из-за военного присутствия США

5 сентября Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны, подписав соответствующий документ.

Ранее в Пентагоне рассказали о провокационном шаге Венесуэлы. Как оказалось, два военных самолета пролетели возле американского корабля в международных водах. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с заявлением о готовности лидера США Дональда Трампа применить всю военную мощь страны для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.