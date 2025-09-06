Трамп решил послать сигнал миру

Переименование Минобороны США в Министерство войны должно стать сигналом для мира о силе Вашингтона. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме.

«Это отправляет сигнал победы и силы», — объяснил он. По словам главы государства, США опережают другие страны в области оснащения армии на двадцать лет.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на время своего президентского срока.