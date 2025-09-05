В водах Пуэрто-Рико замечен американский десантный корабль

У берегов Пуэрто-Рико замечен американский десантный корабль USS Iwo Jima — ранее появилась информация о том, что в регионе планируется вторжение «антинаркотической» группировки в Венесуэлу. Об этом сообщает РБК.

© Соцсети

Помимо этого, США также перебрасывают 10 истребителей F-35. Согласно информации издания, Белый дом планирует развертывание в Пуэрто-Рико военных сил в рамках борьбы с наркокартелями.

При этом, ранее в СМИ появилась информация о том, что военные силы США проводят учения по высадке морского десанта на юге Пуэрто-Рико. В учениях принимают участие морские пехотинцы и моряки из 22-го экспедиционного отряда морской пехоты.