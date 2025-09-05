США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM

США поставят Украине первую партию из 10 управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом сообщает издание Aviation Week.

© Global look

Утверждается, что поставка состоится до конца октября 2026 года. Данные ракеты будут совместимы как с западными истребителями F-16, так и с МиГ-29.

Журнал подчеркивает, что в конце августа представители американского правительства одобрили продажу Киеву до 3,55 тысячи подобных ракет, однако в первой партии их будет всего 10.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер упомянул о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет ERAM.