Пентагон откажется от борьбы с Россией и КНР ради решения внутренних проблем США

Соединенные Штаты намерены сместить фокус со сдерживания России и Китая на укрепление обороны своей континентальной части и обеспечение безопасности в Западном полушарии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на выдержки из новой редакции Стратегии национальной обороны (СНО) США, которая готовится Пентагоном.

Главным разработчиком документа является заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. Проект стратегии, как пишет газета, уже передан на рассмотрение министру Питу Хегсету. По словам источников Politico, приоритет в ней отдается не противодействию Москве и Пекину, а выполнению «внутренних и региональных миссий».

По мнению собеседников издания, это будет крупный сдвиг для США и союзников на различных континентах.

Согласно материалу Politico, под руководством Колби также идет работа над передислокацией войск США за рубежом и подготовкой обзора систем противоракетной и противовоздушной обороны.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония.

В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения.

Ранее Трамп временно переименовал министерство обороны США.