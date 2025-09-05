Ливанская армия в ближайшее время приступит к реализации своего плана по разоружению "Хезболлы", заявил в пятницу министр информации Пол Моркос после заседания правительства.

"Ливанская армия приступит к реализации плана (по разоружению "Хезболлы" - прим. "РГ"), но в пределах имеющихся средств, которые ограничены в логистическом, материальном и человеческом отношении", - сказал Моркос журналистам.

"Хезболла", скорее всего, отвергнет любое решение, принятое кабмином, после того, как все пять министров-шиитов были отстранены от участия в заседании. В сложной политической системе Ливана важные решения традиционно не принимаются в отсутствие представителей крупной религиозной общины. Таким образом, "Хезболла" и ее союзники, скорее всего, сошлются на отсутствие религиозного консенсуса, чтобы поставить под сомнение легитимность решения правительства, уточняет Al-Jazeera.

Ливанское правительство издало указ о разоружении "Хезболлы" в августе, но группировка отвергла это решение, назвав его "серьезной ошибкой" и заявив, что будет рассматривать его так, "как будто его не существует". Официальные лица "Хезболлы" утверждают, что оружие группировки необходимо для защиты южного Ливана от экспансионистских целей Израиля, но правительство говорит, что только армия должна защищать страну.

После того, как "Хезболла" потерпела тяжелые удары в войне с Израилем в прошлом году, несколько ливанских организаций призвали группировку отказаться от оружия. Тем не менее, "Хезболла" говорит, что стремление правительства разоружить группировку в соответствии с планом США служит только интересам Израиля и оставит Ливан беззащитным.