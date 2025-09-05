Пентагон захотел сместить приоритет со «сдерживания» России

Пентагон хочет сделать приоритетом внутренние угрозы вместо «сдерживания» России и Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«По словам трех источников, ознакомленных с ранними версиями доклада, в проекте новейшей Стратегии национальной обороны, который на прошлой неделе попал на стол министра обороны Пита Хегсета, внутренние и региональные задачи ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва», — говорится в статье.

По словам источника издания, старые обещания США подвергаются сомнению.