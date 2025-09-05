Wahlen: больше половины немцев поддерживают отправку войск Германии на Украину

Более половины жителей Германии считают, что немецкие военные должны быть размещены на территории Украины в случае прекращения огня в зоне конфликта.

© Global look

Об этом свидетельствуют данные опроса Wahlen для телеканала ZDF.

Уточняется, что 53% респондентов полагают, что ФРГ должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военных бундесвера.

Против этого выступили 42% опрошенных.

Кроме того, исследование показало, что лишь 4% ожидают прекращения огня в ближайшие недели.

Газета Bild ранее писала, что в правительстве ФРГ пока больше не рассматривают возможность отправки военных бундесвера на Украину после заключения перемирия и намерены прежде всего обеспечить Киеву финансовые гарантии безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон между тем заявил, что 26 стран готовы отправить войска на Украину после установления перемирия или мира.