Корабль Балтфлота «Смольный» прибыл в порт Вьетнама

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» прибыл в порт Камрань во Вьетнаме. На борту судна проходят практику курсанты российских военно-морских институтов, отметили в пресс-службе флота.

«Учебный корабль (УК) Балтийского флота «Смольный», совершающий дальний поход в целях проведения морской практики курсантов высших учебных заведений Военно-морского флота России, прибыл в порт Камрань Социалистической Республики Вьетнам в рамках делового захода», - говорится в официальном заявлении.

В порту российских моряков встречали генеральный консул РФ в Хошимине, представители посольства России во Вьетнаме, сотрудники управления внешних связей Министерства национальной обороны Вьетнама, а также представители силовых структур и народного комитета провинции Кханьхоа.

В ходе визита запланировано участие российских моряков в официальных встречах с представителями ВМС Вьетнама, а также церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Камрань».