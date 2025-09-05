Народы России и КНДР связывает больше, чем дружба, поскольку их отношения «ковались в сражениях», заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Об этом он сказал на торжественном приёме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.

«Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба, поскольку эти отношения ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии», — заявил Белоусов.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе дебатов заявил, что граждане КНДР присоединились к сформированным для разминирования Курской области бригадам.