Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

Российские оптоволоконные дроны заблокировали передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке и начали наносить удары по целям в городе в режиме «свободной охоты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-центра Южной группировки войск.

«Город Константиновка находится под полным огневым контролем со стороны соединений и воинских частей 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск. Артиллерия и FPV-дроны выполняют задачи как по плановым целям, выявленным в результате разведывательной деятельности, так и в режиме "свободной охоты"», — сообщили военные.

Отмечается, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) срывают ротацию украинских войск, а также нарушают их логистические цепочки. Как рассказал представитель группировки войск, Константиновка находится в блокаде, а дроны залетают в город со всех направлений.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ВСУ практически лишатся шансов удержаться в ДНР в случае взятия Краматорской агломерации российскими войсками. Он подчеркнул, что сейчас зону контроля на подступах к ней расширяет Южная группировка войск, также «сжимающая клещи» вокруг Константиновки.